США и Британия вновь начали бомбить Йемен

США и Британия нанесли новые удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его данным, атакам подверглись южные окрестности административного центра провинции Ходейда, а также объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях нет.