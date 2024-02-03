США и Британия вновь начали бомбить Йемен
Al Masirah: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
США и Британия нанесли новые удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
По его данным, атакам подверглись южные окрестности административного центра провинции Ходейда, а также объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях нет.
Напомним, что первый авиаудар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене США и Британия нанесли 12 января. В дальнейшем бомбардировки суверенного государства неоднократно повторялись. Американский лидер Джо Байден назвал агрессию в отношении хуситов оборонительными мерами после атак движения на корабли в Красном море, а ООН увидела в происходящем угрозу обострения ближневосточного конфликта. Последний раз США и Британия обстреливали Йемен в среду, 31 января.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB