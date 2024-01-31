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31 января, 19:14

Посол РФ Небензя с трибуны ООН осудил бомбёжки Йемена: "Напоминают Югославию"

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН

Россия категорически осуждает агрессию западных стран в отношении Йемена, которую Совет Безопасности (СБ) ООН вовсе не стремится пресечь. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Агрессивные действия наших коллег по СБ — США и Великобритании — в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", — говорит Небензя.

При этом Запад продолжает использовать риторику борьбы с терроризмом и заявлять о правах на самооборону, отмечает постпред России на выступлении во время заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.

"В очередной раз подчёркиваем, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", — заключил Василий Небензя.

США произвели новый удар по хуситам, уничтожив две ракеты
США произвели новый удар по хуситам, уничтожив две ракеты

Напомним, что первый авиаудар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене США и Британия нанесли 12 января. В дальнейшем бомбардировки суверенного государства неоднократно повторялись. Байден назвал агрессию в отношении хуситов оборонительными мерами, а ООН увидела в происходящем угрозу обострения ближневосточного конфликта. Сегодня, 31 января, стало известно о новых авиаударах США и Великобритании по Йемену.

Владимир Озеров
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