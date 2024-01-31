Посол РФ Небензя с трибуны ООН осудил бомбёжки Йемена: "Напоминают Югославию"
Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Россия категорически осуждает агрессию западных стран в отношении Йемена, которую Совет Безопасности (СБ) ООН вовсе не стремится пресечь. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Агрессивные действия наших коллег по СБ — США и Великобритании — в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", — говорит Небензя.
При этом Запад продолжает использовать риторику борьбы с терроризмом и заявлять о правах на самооборону, отмечает постпред России на выступлении во время заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.
"В очередной раз подчёркиваем, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", — заключил Василий Небензя.
Напомним, что первый авиаудар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене США и Британия нанесли 12 января. В дальнейшем бомбардировки суверенного государства неоднократно повторялись. Байден назвал агрессию в отношении хуситов оборонительными мерами, а ООН увидела в происходящем угрозу обострения ближневосточного конфликта. Сегодня, 31 января, стало известно о новых авиаударах США и Великобритании по Йемену.