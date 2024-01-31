Посол РФ Небензя с трибуны ООН осудил бомбёжки Йемена: "Напоминают Югославию"

Россия категорически осуждает агрессию западных стран в отношении Йемена, которую Совет Безопасности (СБ) ООН вовсе не стремится пресечь. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Агрессивные действия наших коллег по СБ — США и Великобритании — в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", — говорит Небензя.

При этом Запад продолжает использовать риторику борьбы с терроризмом и заявлять о правах на самооборону, отмечает постпред России на выступлении во время заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.