Хуситы обстреляли американский эсминец в Красном море
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о ракетном ударе по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море.
"Военно-морские силы ВС Йемена выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море", — говорится в заявлении вооружённых сил хуситов.
Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. Далее США снова объявили движение "Ансар Аллах" террористической организацией. А хуситы сообщили об операции против кораблей ВМС США.
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