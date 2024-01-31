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31 января, 07:32

Хуситы обстреляли американский эсминец в Красном море

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о ракетном ударе по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море.

"Военно-морские силы ВС Йемена выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Greeley в Красном море", — говорится в заявлении вооружённых сил хуситов.

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Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. Далее США снова объявили движение "Ансар Аллах" террористической организацией. А хуситы сообщили об операции против кораблей ВМС США.

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Александра Вишнякова
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