Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ

Британское судно Rubymar, на которое напали хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в Аденском заливе, затонуло. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Телеканал не приводит других подробностей произошедшего. В настоящее время неизвестно, смог ли спастись экипаж корабля.