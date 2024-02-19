Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ
Sky News Arabia: Судно Rubymar, атакованное хуситами, затонуло в Аденском заливе
Британское судно Rubymar, на которое напали хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в Аденском заливе, затонуло. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.
Телеканал не приводит других подробностей произошедшего. В настоящее время неизвестно, смог ли спастись экипаж корабля.
Военный представитель хуситов Яхья Сария в соцсети X подтвердил информацию, что судно может затонуть после сообщений о недавней атаке на Rubymar. По его словам, корабль получил катастрофические повреждения и полностью остановился.
Напомним, в ночь на 19 февраля британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена. Взрыв произошёл в непосредственной близости от судна. Никто из членов экипажа не пострадал. Ранее в том же районе был атакован британский танкер. Ответственность за нападение на себя взяло йеменское движение "Ансар Аллах". А в начале февраля хуситы обстреляли ещё два сухогруза, задействовав баллистические ракеты. В ответ ВС США нанесли серию ударов по объектам повстанцев.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB