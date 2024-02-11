ВС США вновь атаковали территорию Йемена, целями стали БПЛА и крылатые ракеты
CENTCOM: Вооружённые силы США нанесли новые удары по Йемену 10 февраля
Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки 10 февраля вновь совершили атаки по йеменской территории. Целью ударов стали два надводных беспилотных аппарата и три крылатые ракеты хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.
"10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трём мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море", — сказано в публикации.
Напомним, ранее американцы совместно с британскими военными приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производится с воздуха, тогда как некоторые из них осуществляются и из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. 7 февраля стало известно, что "Ансар Аллах" произвело пуски шести баллистических ракет, целью которых стали два гражданских корабля в Красном море и Аденском заливе. Одно из судов получило повреждения.
Shutterstock