ВС США вновь атаковали территорию Йемена, целями стали БПЛА и крылатые ракеты

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки 10 февраля вновь совершили атаки по йеменской территории. Целью ударов стали два надводных беспилотных аппарата и три крылатые ракеты хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

"10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трём мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море", — сказано в публикации.