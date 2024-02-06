Хуситы приговорили 13 человек к смертной казни за гомосексуальные связи

По сведениям агентства, суд проходил в провинции Ибб на подконтрольной хуситам территории, расположенной на западе страны. На скамье подсудимых собрали 16 человек, которым предъявили несколько обвинений, в том числе "в гомосексуальных отношениях, непристойном поведении, склонении к разврату и распространении изображений, противоречащих морали". В итоге трое будут отбывать наказание в тюрьме, а остальных ждёт смертная казнь. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.