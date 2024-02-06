Хуситы приговорили 13 человек к смертной казни за гомосексуальные связи
Суд хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" принял решение казнить 13 человек по обвинению в гомосексуальных связях. Об этом сообщает агентство AFP.
По сведениям агентства, суд проходил в провинции Ибб на подконтрольной хуситам территории, расположенной на западе страны. На скамье подсудимых собрали 16 человек, которым предъявили несколько обвинений, в том числе "в гомосексуальных отношениях, непристойном поведении, склонении к разврату и распространении изображений, противоречащих морали". В итоге трое будут отбывать наказание в тюрьме, а остальных ждёт смертная казнь. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.
Тем временем США и Великобритания продолжают бомбардировки йеменских городов. На этот раз удар был нанесён крылатыми ракетами "Томагавк". Для уничтожения целей были задействованы эсминцы "Грейвли" и "Карни", а поддержку им оказала палубная авиация с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр".
ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB