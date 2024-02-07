CENTCOM: Хуситы обстреляли два сухогруза вблизи Йемена, повредив один из них

Йеменская группировка "Ансар Аллах" выпустила шесть баллистических ракет в направлении двух гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. Один из кораблей получил повреждения, сказано в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Первый залп из трёх был нацелен на британский сухогруз Morning Tide, идущий под флагом Барбадоса. Впрочем, поразить судно не удалось ни одной из ракет. Второй целью стал принадлежащий Греции корабль Star Nasia, которому повезло меньше.

"Star Nasia сообщил о взрыве близ корабля, в результате которого был нанесён незначительный ущерб", — уточнили в CENTCOM.