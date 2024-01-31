Хуситы заявили об ударе по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль
Шиитское движение "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль. Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, атаковав несколькими противокорабельными ракетами американское торговое судно Cole, которое направлялось в один из портов оккупированной Палестины", — сказал он, добавив, что цель была поражена.
А ранее хуситы заявили об ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. В ответ на это Штаты совместно с Великобританией продолжили наносить удары по объектам движения в Йемене.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB