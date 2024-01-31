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31 января, 20:56

Хуситы заявили об ударе по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль

Шиитское движение "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль. Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, атаковав несколькими противокорабельными ракетами американское торговое судно Cole, которое направлялось в один из портов оккупированной Палестины", — сказал он, добавив, что цель была поражена.

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А ранее хуситы заявили об ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. В ответ на это Штаты совместно с Великобританией продолжили наносить удары по объектам движения в Йемене.

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ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Артур Лапсаков
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