Хуситы заявили об ударе по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль

Шиитское движение "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль. Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah заявил представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, атаковав несколькими противокорабельными ракетами американское торговое судно Cole, которое направлялось в один из портов оккупированной Палестины", — сказал он, добавив, что цель была поражена.