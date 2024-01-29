Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе
Хуситы заявили об ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе
Корабль Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller был атакован хуситами ракетой в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель шиитского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, американский корабль оказывает материально-техническую поддержку бойцам США, которые принимают участие в агрессии против Йемена.
"Процесс нанесения ударов является частью военных мер, принимаемых йеменскими вооружёнными силами в защиту Йемена и в подтверждение решения поддержать угнетённый палестинский народ", — заявил в своём телеграм-канале Сариа.
Ранее Лайф писал, что накануне, 28 января, была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Президент США Джо Байден заявил, что в нападении виноваты проиранские группировки. В результате атаки были ранены десятки американских военных, трое бойцов получили смертельные травмы.
ТАСС / Zuma / Mass Communication Specialist