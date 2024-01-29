Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе

Корабль Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller был атакован хуситами ракетой в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель шиитского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, американский корабль оказывает материально-техническую поддержку бойцам США, которые принимают участие в агрессии против Йемена.