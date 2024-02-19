Британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена

Гражданское судно было атаковано неизвестными в 35 морских милях от побережья Йемена. Корабль получил повреждения, сказано в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

По данным капитана плавсредства, взрыв произошёл в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал. Другие подробности инцидента не приводятся.