Британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена
Гражданское судно было атаковано неизвестными в 35 морских милях от побережья Йемена. Корабль получил повреждения, сказано в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
По данным капитана плавсредства, взрыв произошёл в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал. Другие подробности инцидента не приводятся.
"Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности", — призвали в ВМС.
Ранее в том же районе был атакован британский танкер. Ответственность за нападение на себя взяло йеменское движение "Ансар Аллах". А в начале февраля хуситы обстреляли ещё два сухогруза, задействовав баллистические ракеты. В ответ ВС США нанесли серию ударов по объектам повстанцев.
Flickr / Paul Rioux