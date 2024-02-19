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18 февраля, 22:50

Британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена

Гражданское судно было атаковано неизвестными в 35 морских милях от побережья Йемена. Корабль получил повреждения, сказано в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

По данным капитана плавсредства, взрыв произошёл в непосредственной близости от судна. Экипаж не пострадал. Другие подробности инцидента не приводятся.

"Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности", — призвали в ВМС.

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США впервые обнаружили и уничтожили морские беспилотники хуситов

Ранее в том же районе был атакован британский танкер. Ответственность за нападение на себя взяло йеменское движение "Ансар Аллах". А в начале февраля хуситы обстреляли ещё два сухогруза, задействовав баллистические ракеты. В ответ ВС США нанесли серию ударов по объектам повстанцев.

Обложка ©

Flickr / Paul Rioux

Илья Пушкарев
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