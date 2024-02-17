ВМС Йемена подбили британское судно в Красном море
Хуситы заявили о прямом попадании в британский танкер Pollux в Красном море
Правящее на севере Йемена движение хуситов "Ансар Алла" заявило, что атаковало британский танкер Pollux в Красном море. Официальный представитель военных сил Яхья Сариа объявил об ударе в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным", — утверждает Сариа.
Ранее США совместно с Британией приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. 7 февраля йеменская группировка "Ансар Алла" произвела пуски шести баллистических ракет, целью которых стали два гражданских корабля в Красном море и Аденском заливе. Одно из судов получило повреждения.
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