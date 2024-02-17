Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 07:34

ВМС Йемена подбили британское судно в Красном море

Хуситы заявили о прямом попадании в британский танкер Pollux в Красном море

Правящее на севере Йемена движение хуситов "Ансар Алла" заявило, что атаковало британский танкер Pollux в Красном море. Официальный представитель военных сил Яхья Сариа объявил об ударе в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным", — утверждает Сариа.

Ещё одно судно подверглось ракетной атаке в Красном море
Ещё одно судно подверглось ракетной атаке в Красном море

Ранее США совместно с Британией приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. 7 февраля йеменская группировка "Ансар Алла" произвела пуски шести баллистических ракет, целью которых стали два гражданских корабля в Красном море и Аденском заливе. Одно из судов получило повреждения.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • йемен
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров