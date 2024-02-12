Ещё одно судно подверглось ракетной атаке в Красном море Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена 12 февраля, 08:25 Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена. Обложка © Shutterstock

В Красном море вблизи йеменского порта Моха подверглось атаке судно Британии, капитан которого рассказал о замеченных двух ракетах. Об этом сообщило в соцсети Х Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами", — говорится в тексте.

UKMTO призвало все корабли проходить опасный район с большой осторожностью и докладывать о любых подозрительных действиях.

Авторы Татьяна Миссуми