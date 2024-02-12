Ещё одно судно подверглось ракетной атаке в Красном море
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена. Обложка © Shutterstock
В Красном море вблизи йеменского порта Моха подверглось атаке судно Британии, капитан которого рассказал о замеченных двух ракетах. Об этом сообщило в соцсети Х Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами", — говорится в тексте.
UKMTO призвало все корабли проходить опасный район с большой осторожностью и докладывать о любых подозрительных действиях.
Напомним, ранее американцы совместно с британскими военными приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производится с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk. 7 февраля йеменская группировка "Ансар Аллах" произвела пуски шести баллистических ракет, целью которых стали два гражданских корабля в Красном море и Аденском заливе. Одно из судов получило повреждения.