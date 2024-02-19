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18 февраля, 21:19

США впервые обнаружили и уничтожили морские беспилотники хуситов

Вооружённые силы США 17 февраля нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов, поразив надводные и подводные беспилотники мятежников. Морские дроны впервые были обнаружены в арсенале движения "Ансар Аллах", сообщила пресс-служба Центрального командования американских ВС (CENTCOM).

"CENTCOM идентифицировал противокорабельные крылатые ракеты, беспилотное подводное судно и беспилотное надводное судно в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", — подчеркнули военные.

Всего американские ВС нанесли "в целях самообороны" пять ударов, поразив пять целей. Среди них три ракеты и два дрона.

Атаки хуситов на суда в Красном море оставили британцев без любимого напитка, пишут СМИ
Атаки хуситов на суда в Красном море оставили британцев без любимого напитка, пишут СМИ

Ранее хуситы вновь атаковали гражданское судно в Красном море. В перекрестье прицела мятежников попал британский танкер, который получил повреждения в результате попадания ракеты.

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Илья Пушкарев
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