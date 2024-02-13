Атаки хуситов на суда в Красном море оставили британцев без любимого напитка, пишут СМИ
The Times: Жители Великобритании столкнулись с нехваткой чая из-за атак хуситов
Британский рынок испытывает нехватку поставок чёрного чая из-за ситуации в Красном море, пишет The Times. Указывается, что с такими проблемами сталкиваются жители всего Соединённого Королевства.
По словам ретейлеров, перебои носят временный характер и лишь незначительно затронут покупателей. Однако эксперты считают, что в итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен, шринкфляцией и недоступностью целого ряда товаров, а сами перебои рискуют растянуться на многие месяцы.
Тем временем доставка товаров, чтобы избежать атак хуситов, производится в обход целой Африки — через мыс Доброй Надежды.
Напомним, тем временем США и Великобритания начали совместные бомбардировки Йемена из-за участившихся атак хуситов на военные и гражданские корабли в Красном море. Некоторые удары наносятся с воздуха, а другие — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет "Томагавк". В ответ на это уже 7 февраля мятежники выпустили шесть баллистических ракет, нацеленных на два гражданских судна. Одно из них получило повреждения.
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