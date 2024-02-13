Атаки хуситов на суда в Красном море оставили британцев без любимого напитка, пишут СМИ

Британский рынок испытывает нехватку поставок чёрного чая из-за ситуации в Красном море, пишет The Times. Указывается, что с такими проблемами сталкиваются жители всего Соединённого Королевства.

По словам ретейлеров, перебои носят временный характер и лишь незначительно затронут покупателей. Однако эксперты считают, что в итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен, шринкфляцией и недоступностью целого ряда товаров, а сами перебои рискуют растянуться на многие месяцы.