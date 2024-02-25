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25 февраля, 00:35

Хуситы обстреляли танкер и военные корабли США ракетами и беспилотниками

Йеменское движение "Ансар Аллах" атаковало сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попал нефтяной танкер Torm Thor, а также военные корабли ВМС США, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Генерал сообщил, что в направлении гражданского судна было выпущено сразу несколько противокорабельных ракет. Достигли ли они своей цели, не уточняется. На военно-морские силы же мятежники "натравили" беспилотники. Информацию о нападении подтвердил британский флот, не приведя подробностей.

"Вооружённые силы Йемена подтверждают, что они будут противостоять американо-британской эскалации более качественными военными операциями против всех враждебных целей в Красном и Арабском морях в целях защиты нашей страны, нашего народа и нашей нации", — подытожил Сариа.

Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз
Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Несколькими часами ранее стало известно о новых ударах США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Целью бомб и ракет стали склады с оружием и радары.

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Flickr / Tim Green

Илья Пушкарев
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