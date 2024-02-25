США и Британия снова ударили по Йемену, поразив десятки целей

На этот раз целями атакующих стали подземные хранилища оружия, радиолокационные станции хуситов, а также центры управления и связи. Некоторые из ударов пришлись по столице республики — городу Сане. Всего поражены десятки объектов, отметили в CNN, сославшись на неназванных официальных лиц.