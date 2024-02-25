США и Британия снова ударили по Йемену, поразив десятки целей
Пуск крылатой ракеты "Томагавк" с борта крейсера "Антиетам" ВМС США. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet
Объекты военной инфраструктуры йеменского движения "Ансар Аллах" вновь подверглись массированному удару со стороны американских и британских сил. Подробностями очередной бомбардировки поделился телеканал CNN.
На этот раз целями атакующих стали подземные хранилища оружия, радиолокационные станции хуситов, а также центры управления и связи. Некоторые из ударов пришлись по столице республики — городу Сане. Всего поражены десятки объектов, отметили в CNN, сославшись на неназванных официальных лиц.
Напомним, что хуситы продолжают атаковать гражданские корабли в Красном море и Аденском заливе, несмотря на бомбардировки. В результате одного из таких ударов вблизи берегов Йемена образовалось гигантское нефтяное пятно.