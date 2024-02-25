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24 февраля, 22:14

США и Британия снова ударили по Йемену, поразив десятки целей

Пуск крылатой ракеты "Томагавк" с борта крейсера "Антиетам" ВМС США. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Пуск крылатой ракеты "Томагавк" с борта крейсера "Антиетам" ВМС США. Обложка © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Объекты военной инфраструктуры йеменского движения "Ансар Аллах" вновь подверглись массированному удару со стороны американских и британских сил. Подробностями очередной бомбардировки поделился телеканал CNN.

На этот раз целями атакующих стали подземные хранилища оружия, радиолокационные станции хуситов, а также центры управления и связи. Некоторые из ударов пришлись по столице республики — городу Сане. Всего поражены десятки объектов, отметили в CNN, сославшись на неназванных официальных лиц.

США впервые обнаружили и уничтожили морские беспилотники хуситов
США впервые обнаружили и уничтожили морские беспилотники хуситов

Напомним, что хуситы продолжают атаковать гражданские корабли в Красном море и Аденском заливе, несмотря на бомбардировки. В результате одного из таких ударов вблизи берегов Йемена образовалось гигантское нефтяное пятно.

Илья Пушкарев
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