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20 февраля, 18:07

Хуситы нанесли удары по Эйлату, израильскому и американским кораблям

Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну MSC Silver в Аденском заливе

Йеменские хуситы из "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по судну Израиля MSC Silver в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — отметил он в соцсетях во вторник, 20 февраля.

Также хуситы атаковали дронами корабли США в Красном и Аравийском морях. Кроме того, "Ансар Аллах" с помощью беспилотников ударили по городу Эйлату на юге еврейского государства.

Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ
Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ

19 февраля Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали ракетами два американских корабля в Аравийском море. Напомним, ранее Вашингтон совместно с Лондоном приступил к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории — с использованием крылатых ракет Tomahawk.

Обложка ©

Getty Images / Mohammed Hamoud

Никита Осипов
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