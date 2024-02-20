Хуситы нанесли удары по Эйлату, израильскому и американским кораблям
Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну MSC Silver в Аденском заливе
Йеменские хуситы из "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по судну Израиля MSC Silver в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — отметил он в соцсетях во вторник, 20 февраля.
Также хуситы атаковали дронами корабли США в Красном и Аравийском морях. Кроме того, "Ансар Аллах" с помощью беспилотников ударили по городу Эйлату на юге еврейского государства.
19 февраля Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали ракетами два американских корабля в Аравийском море. Напомним, ранее Вашингтон совместно с Лондоном приступил к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории — с использованием крылатых ракет Tomahawk.
Getty Images / Mohammed Hamoud