Хуситы нанесли удары по Эйлату, израильскому и американским кораблям

Йеменские хуситы из "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по судну Израиля MSC Silver в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — отметил он в соцсетях во вторник, 20 февраля.