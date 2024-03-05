Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

Командование йеменского движения "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ударов по двум эсминцам ВМС США. Американские корабли в момент атаки находились в Красном море.

"Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца", — отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Генерал подчеркнул, что для поражения судов были задействованы противокорабельные ракеты и беспилотники. Подобные акции будут продолжаться, пока по отношению к палестинцам в Газе будет проявляться агрессия, предупредил он в видеообращении.