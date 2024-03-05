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5 марта, 20:35

Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

Командование йеменского движения "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ударов по двум эсминцам ВМС США. Американские корабли в момент атаки находились в Красном море.

"Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца", — отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Генерал подчеркнул, что для поражения судов были задействованы противокорабельные ракеты и беспилотники. Подобные акции будут продолжаться, пока по отношению к палестинцам в Газе будет проявляться агрессия, предупредил он в видеообращении.

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А ранее подбитый хуситами британский сухогруз Rubymar полностью затонул в Красном море. Вокруг места инцидента образовалось гигантское нефтяное пятно.

Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Илья Пушкарев
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