Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море
Командование йеменского движения "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ударов по двум эсминцам ВМС США. Американские корабли в момент атаки находились в Красном море.
"Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали два американских эсминца", — отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Генерал подчеркнул, что для поражения судов были задействованы противокорабельные ракеты и беспилотники. Подобные акции будут продолжаться, пока по отношению к палестинцам в Газе будет проявляться агрессия, предупредил он в видеообращении.
А ранее подбитый хуситами британский сухогруз Rubymar полностью затонул в Красном море. Вокруг места инцидента образовалось гигантское нефтяное пятно.
Flickr / U.S. Pacific Fleet