Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, узнали СМИ
Globes: Хуситы повредили подводные интернет-кабели, связывающие Азию и Европу
В Красном море повреждены четыре подводных кабеля, обеспечивающих интернет-соединение между Европой и Азией. Это произошло в результате новой атаки йеменских хуситов из "Ансар Аллах". Как сообщает израильское издание Globes, ремонт коммуникаций займёт минимум несколько месяцев.
"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в материале.
Авария привела к сбою в работе интернет-соединения между Европой и Азией. Сильнее всех пострадали пользователи из Индии и стран Персидского залива. При этом повреждённые хуситами коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, EIG and TGN, Seacom.
Ранее Life.ru сообщал, что хуситы атаковали сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попали корабли ВМС Соединённых Штатов и нефтяной танкер Torm Thor.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB