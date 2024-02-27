Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, узнали СМИ

В Красном море повреждены четыре подводных кабеля, обеспечивающих интернет-соединение между Европой и Азией. Это произошло в результате новой атаки йеменских хуситов из "Ансар Аллах". Как сообщает израильское издание Globes, ремонт коммуникаций займёт минимум несколько месяцев.

"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в материале.

Авария привела к сбою в работе интернет-соединения между Европой и Азией. Сильнее всех пострадали пользователи из Индии и стран Персидского залива. При этом повреждённые хуситами коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, EIG and TGN, Seacom.