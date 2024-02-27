Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 05:30

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, узнали СМИ

Globes: Хуситы повредили подводные интернет-кабели, связывающие Азию и Европу

В Красном море повреждены четыре подводных кабеля, обеспечивающих интернет-соединение между Европой и Азией. Это произошло в результате новой атаки йеменских хуситов из "Ансар Аллах". Как сообщает израильское издание Globes, ремонт коммуникаций займёт минимум несколько месяцев.

"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в материале.

Авария привела к сбою в работе интернет-соединения между Европой и Азией. Сильнее всех пострадали пользователи из Индии и стран Персидского залива. При этом повреждённые хуситами коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, EIG and TGN, Seacom.

США и Британия снова ударили по Йемену, поразив десятки целей
США и Британия снова ударили по Йемену, поразив десятки целей

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы атаковали сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попали корабли ВМС Соединённых Штатов и нефтяной танкер Torm Thor.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Иван Косицын
  • Новости
  • йемен
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров