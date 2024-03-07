CENTCOM: При атаке хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибло три моряка
Аденский залив. Обложка © Unsplash / Francois Falanga
В Центральном командовании США (CENTCOM) подтвердили, что в результате атаки хуситов на балкер в Аденском заливе есть жертвы, и уточнили, что погибло три, а не два моряка. Стало известно также о состоянии пострадавших.
"Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трёх жертвах и не менее четырёх пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии", — информировало ведомство в распространённом заявлении, добавив, что судно получило значительные повреждения.
Напомним, утром 6 марта в Красном море в 54 милях от йеменского Адена было атаковано американское судно True Confidence под флагом Барбадоса. Сообщалось, что три члена экипажа пропали, а четверо получили ранения. Позже британское посольство в Йемене сообщило о гибели двух моряков.