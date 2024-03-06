Удар хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе унёс жизни двух моряков
Экипаж обстрелянного 6 марта в Аденском заливе балкера True Confidence потерял не менее двух моряков в результате ракетного удара со стороны хуситов, сообщило британское посольство в Йемене. Военное командование йеменских мятежников подтвердило атаку, подчеркнув, что на борту корабля бушует пожар.
"Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов", — сказано в публикации диппредставительства в соцсети X.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало о том, что трое моряков были объявлены пропавшими без вести. Ещё четверо, по данным издания, получили серьёзные ранения. Всего на борту балкера в момент атаки находилось 20 моряков и трое охранников. Известно, что корабль был атакован утром 6 марта в 54 милях от йеменского Адена.
Flickr / Ross Cunningham