Хуситы атаковали коммерческое американское судно в Красном море
Al Masirah: Хуситы осуществили ракетный удар по коммерческому судну Pinocchio
Парад новобранцев в рядах хуситов в Сане. Обложка © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB
Хуситы нанесли удар по коммерческому судну Pinocchio в Красном море, идентифицированному как американское. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
"ВМС Йемена провели операцию в Красном море, атаковав американское судно Pinocchio несколькими противокорабельными ракетами", — заявил он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По его словам, во время священного месяца Рамадана хуситы увеличат количество военных операций — в знак солидарности с угнетённым народом Палестины. Также сохранится запрет на израильское судоходство — до "прекращения агрессии и снятия блокады Газы".
Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, Pinocchio следует под флагом Либерии. Информация о его владельце и операторе судна отсутствует.
Ранее атаке хуситов подверглись коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. По словам представителя движения, для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.