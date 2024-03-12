Регион

Уведомления отключены

12 марта, 02:32

Хуситы атаковали коммерческое американское судно в Красном море

Al Masirah: Хуситы осуществили ракетный удар по коммерческому судну Pinocchio

Парад новобранцев в рядах хуситов в Сане. Обложка © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Парад новобранцев в рядах хуситов в Сане. Обложка © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Хуситы нанесли удар по коммерческому судну Pinocchio в Красном море, идентифицированному как американское. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

"ВМС Йемена провели операцию в Красном море, атаковав американское судно Pinocchio несколькими противокорабельными ракетами", — заявил он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, во время священного месяца Рамадана хуситы увеличат количество военных операций — в знак солидарности с угнетённым народом Палестины. Также сохранится запрет на израильское судоходство — до "прекращения агрессии и снятия блокады Газы".

Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, Pinocchio следует под флагом Либерии. Информация о его владельце и операторе судна отсутствует.

CENTCOM: При атаке хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибло три моряка
CENTCOM: При атаке хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибло три моряка

Ранее атаке хуситов подверглись коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. По словам представителя движения, для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров