Иран пообещал оказать содействие в ситуации с россиянином на захваченном судне

Иранская сторона пообещала оказать содействие в ситуации с россиянином Тимофеем Колчановым, который оказался на борту захваченного контейнеровоза MCS Aries в Ормузском проливе. Судно уже перемещено в порт Бендер-Аббас, сообщила пресс-служба Посольства РФ в Иране со ссылкой на властей республики.

"Судно Aries, на котором находится российский гражданин Т.С. Колчанов, перемещено в порт Бендер-Аббас. Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова", — говорится в телеграм-канале российского диппредставительства.