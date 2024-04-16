Иран пообещал оказать содействие в ситуации с россиянином на захваченном судне
Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © Telegram / Mash
Иранская сторона пообещала оказать содействие в ситуации с россиянином Тимофеем Колчановым, который оказался на борту захваченного контейнеровоза MCS Aries в Ормузском проливе. Судно уже перемещено в порт Бендер-Аббас, сообщила пресс-служба Посольства РФ в Иране со ссылкой на властей республики.
"Судно Aries, на котором находится российский гражданин Т.С. Колчанов, перемещено в порт Бендер-Аббас. Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова", — говорится в телеграм-канале российского диппредставительства.
Там также уточнили, что моряку разрешили связаться с родными по телефону.
Как уже рассказывал Life.ru, 13 апреля военно-морские силы КСИР Ирана захватили MSC Aries. По данным СМИ, это коммерческое судно, которое связано с лондонской компанией Zodiac Maritime. Конечный владелец — израильский бизнесмен Эяль Офер. Известно, что в этот момент на борту было более 20 человек, в том числе гражданин России, им оказался 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. Он успел выйти на контакт с женой, но через восемь секунд связь прервалась. Позже появилось первое фото российского моряка с захваченного судна.