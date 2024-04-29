Спустя 30 лет: Поклонников "Короля Льва" ждёт продолжение истории про Симбу Disney показал тизер нового фильма "Муфаса: Король Лев" 29 апреля, 15:56 Кадр из фильма © "Король Лев", реж. Роджер Аллерс, Роб Минкофф, сценаристы Ирен Меччи, Джонатан Робертс, Линда Вулвертон / Kinopoisk

Компания Disney готовит к выходу продолжение мультфильма про льва Симбу, который впервые вышел на экран 30 лет назад — в далёком 1994 году. Сейчас в центре сюжета окажется отец Симбы, поэтому лента получила название "Муфаса: Король Лев". Анимационная студия уже презентовала первый тизер.

Тизер фильма "Муфаса: Король Лев". Видео © YouTube / Walt Disney Studios

Режиссёром фильма стал Барри Дженкинс. По сюжету Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, при этом история оживёт и перенесёт зрителей в прошлое. Создатели хотят наполнить картину незабываемыми видами природы, для этого детально и точно будет проработано место действия. Премьера назначена на 20 декабря, дата выхода новинки в России не сообщается.

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Авторы Татьяна Миссуми