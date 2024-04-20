Фильм о черкесских корнях Леонардо да Винчи создадут в Адыгее
В Адыгее в рамках совместного российско-арабского кинематографического проекта "Садака" будет создан фильм о черкесских корнях знаменитого итальянского живописца и учёного Леонардо да Винчи. Об этом сообщила участник проекта, доцент Кубанского госуниверситета Саида Муса (Панеш), которая занималась сценарием киноленты.
"По свидетельству современных учёных, существует высокая вероятность того, что мама всемирно известного итальянского художника имела адыгское (черкесское) происхождение", — приводит ТАСС слова доцента.
По её словам, цель создания фильма заключается в том, чтобы "приподнять вуаль таинственности" над историей рождения великого художника, а также порассуждать о духовном наследии, которое он оставил. Съёмки будут проходить не только в Адыгее, но и на территории Краснодарского края, а также в Крыму, Турции, Италии, Франции, Иордании, Абхазии и Саудовской Аравии. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется организовать научную конференцию, где соберутся авторитетные леонардоведы Италии, российские учёные и сотрудники музеев из разных стран мира.
А ранее Life.ru писал, что итальянские учёные раскрыли загадку творческого стиля Леонардо да Винчи. Так, для исследователей стало открытием использование живописцем радиального расположения элементов (например, на полотне "Мадонна Литта"). Такая техника присуща арабской и персидской традиции.
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