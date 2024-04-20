Фильм о черкесских корнях Леонардо да Винчи создадут в Адыгее

В Адыгее в рамках совместного российско-арабского кинематографического проекта "Садака" будет создан фильм о черкесских корнях знаменитого итальянского живописца и учёного Леонардо да Винчи. Об этом сообщила участник проекта, доцент Кубанского госуниверситета Саида Муса (Панеш), которая занималась сценарием киноленты.

По её словам, цель создания фильма заключается в том, чтобы "приподнять вуаль таинственности" над историей рождения великого художника, а также порассуждать о духовном наследии, которое он оставил. Съёмки будут проходить не только в Адыгее, но и на территории Краснодарского края, а также в Крыму, Турции, Италии, Франции, Иордании, Абхазии и Саудовской Аравии. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется организовать научную конференцию, где соберутся авторитетные леонардоведы Италии, российские учёные и сотрудники музеев из разных стран мира.