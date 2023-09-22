Учёные спустя 500 лет опровергли знаменитое "правило деревьев" да Винчи

В 1503 году знаменитый итальянский живописец и учёный, которому принадлежит множество открытий, создал то самое "правило деревьев". Согласно ему толщина всех веток дерева на любой его высоте, сложенная вместе, должна быть равна толщине ствола. С тех пор данное правило по умолчанию применялось к внутренним сосудистым структурам деревьев. Однако спустя более 500 лет учёные доказали, что равенство вовсе не соблюдается. По словам специалистов, для эффективного перемещения воды по всему растению его сосудистая система должна обладать "гидравлическим сопротивлением". Получается, что на определённом этапе правило Леонардо да Винчи перестаёт работать. Так, по мере роста дерева и увеличения его высоты объём растения уменьшается, что приводит к более высокому соотношению капилляров к окружающей массе.