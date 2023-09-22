Учёные спустя 500 лет опровергли знаменитое "правило деревьев" да Винчи
PNAS: Учёные опровергли разработанное Леонардо да Винчи "правило деревьев"
Учёные из Бангорского университета (Великобритания) и Шведского университета сельскохозяйственных наук (SLU) опровергли "правило деревьев", разработанное Леонардо да Винчи. Результаты исследования специалистов опубликовал журнал PNAS.
В 1503 году знаменитый итальянский живописец и учёный, которому принадлежит множество открытий, создал то самое "правило деревьев". Согласно ему толщина всех веток дерева на любой его высоте, сложенная вместе, должна быть равна толщине ствола. С тех пор данное правило по умолчанию применялось к внутренним сосудистым структурам деревьев. Однако спустя более 500 лет учёные доказали, что равенство вовсе не соблюдается. По словам специалистов, для эффективного перемещения воды по всему растению его сосудистая система должна обладать "гидравлическим сопротивлением". Получается, что на определённом этапе правило Леонардо да Винчи перестаёт работать. Так, по мере роста дерева и увеличения его высоты объём растения уменьшается, что приводит к более высокому соотношению капилляров к окружающей массе.
"Мы считаем, что наши расчёты ещё больше улучшают теорию метаболического масштабирования и понимание растительной системы в целом. Наши перерасчёты могут также объяснить, почему большие деревья более восприимчивы к засухе и более уязвимы к изменению климата", — отмечают авторы исследования.
Ранее Лайф писал, что итальянские учёные раскрыли загадку творческого стиля Леонардо да Винчи. Так, для исследователей стало открытием использование живописцем радиального расположения элементов (например, на полотне "Мадонна Литта"). Такая техника присуща арабской и персидской традиции.
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