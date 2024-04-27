Создатели раскрыли секреты съёмок документального сериала "Российский хоккей. Сила внутри"

В России вышел документальный фильм "Хоккей мне снится". Он повествует о том, как создавался четырёхсерийный сериал "Российский хоккей. Сила внутри", который вышел в декабре прошлого года и стал одним из самых просматриваемых документальных сериалов.

Создатели в новом фильме раскрыли секреты съёмок документального сериала "Российский хоккей. Сила внутри". Обложка © Предоставлено Life.ru

В фильме можно увидеть, как проходили съёмки со звёздами хоккея, интервью авторов и создателей сериала. В картине интервью дали продюсер Алексей Боков, автор проекта и ведущая Юлия Бордовских, режиссёр Максим Кудымов, исполнительный продюсер Альбина Хазиева и хоккеист Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Дацюк.

"Это было крутое и эмоциональное путешествие. Хоккей — №1 вид спорта в России, мы хотели изучить, понять, кто эти люди, которые играют в него, и кто эти спортсмены, создавшие имидж хоккейной столицы для нашей страны. Получился не просто сериал, а целое исследование", — сообщил продюсер сериала "Российский хоккей. Сила внутри" и основатель BOKOVFACTORY Алексей Боков.

В документальном фильме можно будет увидеть интервью с легендарным хоккеистом — Владиславом Третьяком. Обложка © Предоставлено Life.ru

Посмотреть картину можно уже с 24 апреля. А перед этим состоялась его онлайн-премьера на 46-м Московском Международном кинофестивале.

"На проекте мне дали полную творческую свободу, что встречается достаточно редко, но у нас сложились очень доверительные отношения с продюсером. Практически сразу я начал выстраивать драматургическую арку, именно благодаря ей, фильм получился интересным и бодрым — мы много работали над вопросами, оттачивали образы героев, несколько раз переписывали сценарий, дополняли интересными вставками от съёмочной группы. Хотелось сделать интересное спортивное кино. Большая честь, что фильм "Хоккей мне снится» показали в рамках ММКФ", — заявил режиссёр картины Сева Галкин.