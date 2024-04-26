"Новое увлечение": Раскрыта главная интрига продолжения фильма о Бриджит Джонс

В четвёртой части фильма "Дневник Бриджит Джонс" зрители не увидят Колина Фёрта, игравшего Марка Дарси. По сюжету выясняется, что он умирает, а Джонс, которую играет Рене Зеллвегер, остаётся с двумя детьми. Однако у главной героини появится новое увлечение, пишет Daily Mail.

Главную роль исполнит 27-летний актёр Лео Вудалл, сыгравший во втором сезоне "Белого лотоса" и в сериале "Один день" от Netflix. Известно, что Джонс будет не совсем похожа на себя прежнюю: вместо неуклюжей женщины зрители увидят уверенного в себе человека, который берёт инициативу в свои руки.

"В новом фильме Бриджит будет настоящей пумой и будет видно, как активно она начинает отношения с более молодым персонажем, которого играет Лео. Он в восторге от этой роли её нового любовного увлечения", — рассказал изданию инсайдер.

Фильм появится на экранах ко Дню всех влюблённых в 2025 году. По мнению актёра Хью Гранта, это лучшая часть из всех четырёх.