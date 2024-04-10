Спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменён

Запланированное продолжение сериала "Игра престолов" от HBO отменено из-за неактуальности темы. Об этом пишет Screen Rant со ссылкой на актёра Кита Харингтона, который исполнял роль Джона Сноу в этой киноленте.

"Спин-офф "Игры престолов" с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO", — говорится в сообщении.

По словам деятеля киноискусств, ранее проект действительно находился на стадии разработки. Помимо того, он сообщил, что спин-офф отменили из-за того, что работавшая над ним команда не смогла найти подходящую историю, которая всех бы достаточно взволновала.