Спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменён
Screen Rant: HBO отменила спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Обложка © kinopoisk / Кадр из сериала "Игра престолов" / Режиссёр — Дэвид Бениофф / Сценарий — Дэвид Бениофф
Запланированное продолжение сериала "Игра престолов" от HBO отменено из-за неактуальности темы. Об этом пишет Screen Rant со ссылкой на актёра Кита Харингтона, который исполнял роль Джона Сноу в этой киноленте.
"Спин-офф "Игры престолов" с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO", — говорится в сообщении.
По словам деятеля киноискусств, ранее проект действительно находился на стадии разработки. Помимо того, он сообщил, что спин-офф отменили из-за того, что работавшая над ним команда не смогла найти подходящую историю, которая всех бы достаточно взволновала.
Напомним, что летом 2022 года американская телесеть HBO начала работу над продолжением популярного сериала "Игра престолов". Сообщалось, что главного персонажа сиквела Джона Сноу, возможно, снова сыграет британский актёр Кит Харингтон.