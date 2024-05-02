Кембриджский университет реконструировал лицо женщины, жившей 75 тысяч лет назад
Женщина-неандерталец, жившая 75 тысяч лет назад. Обложка © Кембриджский университет
Группа археологов под руководством Кембриджского университета реконструировала лицо женщины-неандертальца, жившей 75 тысяч лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.
Останки неизвестной нашли в 2018 году в пещере Шанидар на территории Иракского Курдистана, где, как считают учёные, неандертальцы хоронили покойников. Женщину назвали Шанидар Z, её череп был раздроблен на сотни кусочков и позднее собран в единое целое.
Восстановленный череп отсканировали для создания копии на 3D-принтере. После этого палеохудожники добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы получить лицо. Результат — на фото. По данным учёных, Шанидар Z прожила до 40 лет, что много для той эпохи, и была ростом около 150 сантиметров.
Череп женщины-неандертальца, жившей 75 тысяч лет назад. Фото © Кембриджский университет
Ранее учёные из Университета Миссисипи нашли на кладбище заброшенной психбольницы скелет женщины, умершей в начале XX века от холецистита. Заболевание спровоцировало формирование у неё "фарфорового" желчного пузыря. Подчёркивается, что археологам впервые удалось сделать такую находку.