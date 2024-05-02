Кембриджский университет реконструировал лицо женщины, жившей 75 тысяч лет назад

Группа археологов под руководством Кембриджского университета реконструировала лицо женщины-неандертальца, жившей 75 тысяч лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Останки неизвестной нашли в 2018 году в пещере Шанидар на территории Иракского Курдистана, где, как считают учёные, неандертальцы хоронили покойников. Женщину назвали Шанидар Z, её череп был раздроблен на сотни кусочков и позднее собран в единое целое.

Восстановленный череп отсканировали для создания копии на 3D-принтере. После этого палеохудожники добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы получить лицо. Результат — на фото. По данным учёных, Шанидар Z прожила до 40 лет, что много для той эпохи, и была ростом около 150 сантиметров.

Череп женщины-неандертальца, жившей 75 тысяч лет назад. Фото © Кембриджский университет