На кладбище старой психбольницы в США нашли скелет с "фарфоровым" желчным пузырём

Учёные из Университета Миссисипи обнаружили могилу жертвы холецистита, вызвавшего у неё образование "фарфорового" желчного пузыря. Тело находилось на кладбище психиатрической лечебницы начала XX века. Соответствующее исследование опубликовано в International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Окаменевший объект длиной около 46 миллиметров, шириной 28,5 миллиметра и весом в 16,1 грамма был впервые был найден при археологических раскопках. Учёные пояснили, что редкое заболевание, "офарфорившее" орган, накапливает кальций в его мышечных стенках. Точные причины возникновения холецистита пока неизвестны.

Подчёркивается, что нет никакой связи между душевными расстройствами и болезнями желчного пузыря, однако лечение в психиатрических клиниках начала XX века могло усугубить течение болезни. Например, в те годы психиатрия считала допустимым давать опиум в качестве обезболивающего и успокаивающего средства, который, как известно, способствует мышечным спазмам, нарушающим работу органов пищеварения и вызывающих застаивание желчи.