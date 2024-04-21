На кладбище старой психбольницы в США нашли скелет с "фарфоровым" желчным пузырём
IJO: В США обнаружили захоронение жертвы редкой болезни начала XX века
Скелет с "фарфоровым" желчным пузырём, найденный в США. Обложка © Asylum Hill Project, UMMC; Kyle Winters
Учёные из Университета Миссисипи обнаружили могилу жертвы холецистита, вызвавшего у неё образование "фарфорового" желчного пузыря. Тело находилось на кладбище психиатрической лечебницы начала XX века. Соответствующее исследование опубликовано в International Journal of Osteoarchaeology (IJO).
Окаменевший объект длиной около 46 миллиметров, шириной 28,5 миллиметра и весом в 16,1 грамма был впервые был найден при археологических раскопках. Учёные пояснили, что редкое заболевание, "офарфорившее" орган, накапливает кальций в его мышечных стенках. Точные причины возникновения холецистита пока неизвестны.
Подчёркивается, что нет никакой связи между душевными расстройствами и болезнями желчного пузыря, однако лечение в психиатрических клиниках начала XX века могло усугубить течение болезни. Например, в те годы психиатрия считала допустимым давать опиум в качестве обезболивающего и успокаивающего средства, который, как известно, способствует мышечным спазмам, нарушающим работу органов пищеварения и вызывающих застаивание желчи.
Ранее в США зафиксировали, предположительно, первые случаи заражения людей хронической изнуряющей болезнью (CWD), ранее ставшей известной благодаря "оленям-зомби". Жертвами неизлечимого недуга стали двое мужчин, съевшие заражённых особей.