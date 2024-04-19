Двое американцев съели "зомби-оленя" и сами заразились неизлечимой болезнью

В США зафиксировали, предположительно, первые случаи заражения людей хронической изнуряющей болезнью (CWD), ранее ставшей известной благодаря "оленям-зомби". В научной статье, опубликованной в журнале Neurology, указывается, что неизлечимое заболевание обнаружили у 72-летнего охотника и его знакомого, употребивших мясо парнокопытных в районе, где фиксировали болезнь.

Так, в последние недели жизни один из мужчин стал агрессивным и начал демонстрировать симптомы деменции, проявляя признаки болезни Крейтцфельдта-Якоба. То же демонстрировал и второй американец. По мнению врачей, у обоих мужчин могла быть именно CWD. К слову, эксперименты показали, что болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам, в том числе обезьянам и мышам.

Подчёркивается, что детальных анализов не проводилось, из-за чего пока нет точной уверенности, что охотники умерли именно от CWD.