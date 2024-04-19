Двое американцев съели "зомби-оленя" и сами заразились неизлечимой болезнью
Neurology: Двое жителей США могли впервые заразиться болезнью оленей-зомби
В США зафиксировали, предположительно, первые случаи заражения людей хронической изнуряющей болезнью (CWD), ранее ставшей известной благодаря "оленям-зомби". В научной статье, опубликованной в журнале Neurology, указывается, что неизлечимое заболевание обнаружили у 72-летнего охотника и его знакомого, употребивших мясо парнокопытных в районе, где фиксировали болезнь.
Так, в последние недели жизни один из мужчин стал агрессивным и начал демонстрировать симптомы деменции, проявляя признаки болезни Крейтцфельдта-Якоба. То же демонстрировал и второй американец. По мнению врачей, у обоих мужчин могла быть именно CWD. К слову, эксперименты показали, что болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам, в том числе обезьянам и мышам.
Подчёркивается, что детальных анализов не проводилось, из-за чего пока нет точной уверенности, что охотники умерли именно от CWD.
Напомним, CWD стремительно распространяется среди оленей на севере США. Данное заболевание неизлечимо и ведёт к летальному исходу. Болезнь поражает мозг, делая носителя сонливым и слабым, из-за чего он начинает постепенно чахнуть. Из-за характерных симптомов недуг даже прозвали "зомби-вирусом". Разгул заболевания осложняется его устойчивостью к внешним факторам вроде радиации и дезинфицирующим средствам. К слову, специалисты уже заявляли, что оно может начать заражать людей, причём как раз через употребления в пищу мяса.
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