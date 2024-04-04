Роспотребнадзор допустил, что в основе страшной "болезни Х" всем знакомый вирус
Попова: "Болезнь Х" может оказаться старым вирусом с новыми свойствами
"Болезнью Х" может оказаться уже знакомый миру старый вирус. Обложка © freepik
Под маской "болезни Х" способен скрываться видоизменённый старый вирус, а также это может быть заболевание, которое перешло к человеку от животного. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала НТВ.
"Когда мы говорим о вирусе Х, он может быть совершенно новым, он может быть известным ранее для животных, преодолевшим межвидовой барьер, или какой-то старый, который вдруг мутировал, обрёл новые свойства", — поделилась она.
Попова подчеркнула, что понять природу возникновения "болезни Х" поможет только тестирование и тщательное её изучение. Она заверила, что в России изучают разные варианты развития событий из-за возможного нового вируса, с этой целью работают референс-центры, биологический надзор, мобильные лаборатории.
Напомним, ранее глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что появления "болезни X" будет сложно избежать. В то же время он уточнил, что вполне реально предотвратить пандемию и справиться с ней. В Роспотребнадзоре сообщили о готовности России к любым новым вирусам. Так, в стране работает система противодействия инфекционным заболеваниям "Санитарный щит", развивается сеть центров ПЦР, а на пограничных пропусках действует санитарно-карантинный контроль.