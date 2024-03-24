Зловещая тайна черепов женщин-викингов шокировала археологов из Швеции Current Swedish Archaeology: Женщины-викинги удлиняли череп для статусности 24 марта, 07:55 Женщины-викинги меняли форму черепа. Обложка © Ivan Lapyrin / Unsplash

В Скандинавии женщины-викинги изменяли форму черепа, чтобы подчеркнуть свой особый статус. К такому выводу пришли археологи Матиас Топлак и Лукас Керк, изучив женские останки той эпохи, найденные на шведском острове Готланд. Исследование публикует Current Swedish Archaeology.

Учёные изучили скелеты трёх женщин, которые были захоронены приблизительно во второй половине одиннадцатого века. Их черепа имели вытянутую форму. Как полагают специалисты, такие изменения достигались тем, что новорождённой девочке утягивали голову тканью или деревянной конструкцией. Поэтому с возрастом её череп менял форму.

Археологи отметили, что подобные ритуалы были свойственны Южной Америке, Центральной Азии и Юго-Восточной Европе. Теперь найдены доказательства того, что женские черепа модифицировали и древние викинги. Учёные задаются вопросами, как этот обычай мог достичь Скандинавии, а главное — с какой целью его придерживались. Обращает на себя внимание тот факт, что женщины были захоронены на Готланде в большом количестве украшений и дорогих предметов обихода, а значит, при жизни они имели высокий социальный статус.

Исследователи намерены провести глубокий ДНК-анализ останков, чтобы понять, были ли женщины с удлинёнными черепами чужаками и приезжими из других земель или речь идёт о местном населении. Если они прибыли на Готланд издалека, то становится понятно, что местные могли относиться к ним как к сверхлюдям.

"Мы совершенно уверены, что эти женщины имели особое значение, поскольку они сигнализировали о другой идентичности и служили посредниками в связях с внешним миром. Речь идёт об экзотических культурных влияниях", — говорится в исследовании.

Авторы напомнили, что мужчины-викинги тоже прибегали к модификациям тела. Например, они стачивали себе передние зубы, меняя их форму. Возможно, это испытание болью рассматривалось как посвящение юноши в воины и доказательство его мужества. А вот о физических изменениях женщин до этого момента было известно мало.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на юге Германии самое массовое захоронение из найденных в Европе. Эксперты полагают, что в могиле может находиться в общей сложности более 1500 скелетов. Останки нашли при раскопках, предшествующих строительству новостроек в Нюрнберге. Так, было найдено восемь чумных ям и в каждой из них по несколько сотен тел.

Авторы Татьяна Миссуми