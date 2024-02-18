Выяснилось неожиданное происхождение мумий, похороненных в лодках в китайской пустыне

Учёные провели исследование и выяснили, что мумии из Таримского бассейна являются представителями народа, проживавшего в Древнем Китае. Об этом сообщает Arkeonews.

В 1990 году археологи обнаружили десятки мумифицированных тел в лодках в пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района к северо-западу Китая. Несмотря на то что находкам более четырёх тысяч лет, они потрясающе сохранились: видны как детали лица, так и цвет волос.

Эксперты предположили, что они не проживали в Синьцзяне, поскольку имели высокий рост, фетровые головные уборы и кожаную обувь. Причём некоторые из них даже были светловолосыми. При этом анализ цепи ДНК 13 мумий, проведённый в 2021 году, выявил, что они всё же являются древними местными жителями этого района.

Вероятнее всего, они были предками коренных народов, которые проживают в настоящее время в Сибири и Америке. Это открытие делает безосновательными гипотезы о том, что мумии были пастухами из южного российского Черноморского региона, представителями Центральной Азии или одними из первых земледельцев на Иранском нагорье.

Согласно более ранним исследованиям, эти люди жили на берегу оазиса в пустыне. В этом случае до сих пор неясно, почему они были найдены в лодках, накрытых шкурами крупного рогатого скота, с вёслами на голове. Таких обычаев в регионе нигде не наблюдалось, а относится это в основном к викингам.