В Великом Новгороде археологи раскопали редчайшую монету времён князя Владимира

На Софийской стороне Великого Новгорода (на левом берегу Волхова) археологи обнаружили редкую монету X века. Её раскопали представители Новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН в рамках реконструкции Морского центра капитана Н.Г. Варухина, сообщили в пресс-службе вуза.

Сребреник князя Владимира Святославича. Фото © t.me / Никитин Новгородский

По информации института, археологи обнаружили сребреник князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Примечательно, что это вторая монета подобного типа, которая была найдена в Великом Новгороде за всё время раскопок.

"Сребреник святого Владимира выпускался непродолжительное время и в основном встречается в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств", — говорится в сообщении.

На монете изображён князь в плаще и высокой шапке. В руках у Владимира крест на длинном древке, тогда как у левого плеча присутствует трезубец. Кроме того, на монете есть надпись: "Владимир а се его (сребро)". На другой стороне сребреника — изображение Иисуса Христа с Евангелием. По сторонам фигуры — надпись "(IС) ХС" под титлами.

За время раскопок на этом месте археологи обнаружили различные берестяные грамоты, вислые печати, а также денарии (название римской монеты) архиепископов Кёльна середины XIII века.