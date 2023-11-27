Сибирские археологи нашли следы неизвестного древнего племени

Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили следы неизвестного древнего племени, которое населяло территорию в долине малых притоков Ангары в Красноярском крае.





"Мы впервые работали в долине малых притоков Ангары, в среднем течении реки Усолки близ города Канска Красноярского края. Обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве)", — рассказали в университете.

На месте специалисты обнаружили площадки, на которых племя занималось изготовлением вещей из железа и глины, а также остатки жилища, размещённого в углублении в земле. Ожидается, что конструкции изучат с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии (определение даты по кольцам древесины).

Представители университета отметили, что это первая находка артефактов данного периода (III–IV века нашей эры) в Красноярском крае. Однако установить, кем были древние жители площадок и "земляного дома", вряд ли будет возможно, так как похоронные обряды в те времена предполагали кремацию, тогда как несгоревшие фрагменты костей очень редки.