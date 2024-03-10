Чумная яма: В центре Нюрнберга нашли древнее массовое захоронение

Археологи обнаружили на юге Германии самое массовое захоронение из найденных в Европе. Об этом передаёт CNN со ссылкой на представителя департамента охраны культурного наследия Нюрнберга Мелани Лангбайн. Эксперты полагают, что в могиле может находиться в общей сложности более 1500 скелетов.

Останки нашли при раскопках, предшествующих строительству новостроек в Нюрнберге. Так, было найдено восемь чумных ям и в каждой из них по несколько сотен тел. По словам эксперта, эти люди были похоронены массово в короткие сроки в обход христианской практики погребения.

Лангбайн полагает, что вероятность правдоподобности массового захоронения подтверждается версией про эпидемию чумы. А в Нюрнберге вспышки этого заболевания происходили приблизительно каждые 10 лет, поэтому точно датировать останки довольно сложно. По данным радиоуглеродного анализа, захоронение могло произойти между концом 1400-х и началом 1600-х годов. На этом месте также были найдены осколки керамики и монеты.

Кроме того, была найдена записка 1634 года с подробным описанием вспышки чумы, убившей свыше 15 тысяч человек в 1632–1633 годах. В ней также говорится, что порядка 2000 человек были захоронены в районе Святого Себастьяна Шпиталя, где теперь производятся раскопки.

Учёные готовятся с помощью статистических средств исследовать размер и демографию города, включая процентное соотношение детей и взрослых, женщин и мужчин, а также общее состояние здоровья. После завершения раскопок костный материал будет очищен и подвергнут анализу. Однако этот процесс небыстрый, и результаты станут известны не раньше осени 2025 года.