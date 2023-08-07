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7 августа, 16:15

Тайное захоронение с останками тысяч узников нашли на месте лагеря смерти в Ленобласти

Останки 100 человек извлекли на месте фашистского концлагеря в Ленобласти

Поисковики нашли останки около ста человек на месте существовавшего в годы Великой Отечественной войны фашистского концлагеря в Ленинградской области. Об этом сообщает региональный СК.

"В 1,5 километра от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые ДУЛАГ-102", уточнили в ведомстве.

По данным архива, в обнаруженном месте могут находиться до двух тысяч тел. Уже извлечены около ста скелетированных останков, среди них много детей. Также найдены фрагменты одежды и личных вещей. Возраст и пол погибших, а также точную причину гибели установит экспертиза. Поиски продолжаются, назначена доследственная проверка.

Работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", следователям оказывают помощь поисковые отряды "Долина", "Зов партизан", "Авангард". Консультантами выступают историки, которыми изучаются архивы о преступлениях фашистов в годы войны.

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Татьяна Миссуми
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