Суд признал факт геноцида в Подмосковье во время оккупации в 1941–1942 годах

Московский областной суд признал преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР действия, совершённые немецко-фашистскими захватчиками во время ВОВ в отношении мирных жителей и военнопленных на оккупированной территории Подмосковья в период с октября 1941-го по январь 1942 года. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В суде установлено, что оккупированная территория и её жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить её всем необходимым для продолжения войны", — говорится в сообщении.

Оккупанты подвергали мирных жителей пыткам, убивали их, грабили и выгоняли из жилищ, чтобы переместить туда немецкие военные части. При этом преступники принуждали советских граждан строить оборонительные рубежи, а также выгоняли людей на дороги и в поля для их разминирования. Суд удовлетворил заявление Прокуратуры Московской области, составленное по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"В процессе [принятия решения] изучены архивные документы и материалы по фактам жестокого массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов", — добавили в ведомстве.

Например, в октябре 1941-го в деревне Микулино захватчики разгромили психбольницу, выгнали пациентов из корпусов на мороз в нательном белье, травили их газом и расстреливали. А в мае 2022 года в котлованах в Лотошине удалось найти массовое захоронение тел. Выяснилось, что всего за период оккупации Подмосковья погибло свыше 26 тысяч человек. При этом размер материального ущерба, который нанесли захватчики области, составил более 6,4 триллиона рублей.