Суд признал геноцидом убийства мирного населения Смоленской области в годы ВОВ

Смоленский областной суд признал геноцидом действия захватчиков во время оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза, подготовленное по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова", — сказано в сообщении.

Доказательственную базу о факте совершения геноцида захватчиками собрал СК. Установлены факты целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Смоленской области. Речь идёт о периоде с июля 1941 по сентябрь 1943 года. Жертвами тогда стали десятки тысяч невинных людей.