В Дагестане нашли человеческие останки возрастом около двух тысяч лет
В Дагестане нашли древнее захоронение с человеческими останками. Как пишет Mash, скелеты возрастом около двух тысяч лет обнаружили на участке дороги "Кавказ" в Новолакском районе.
Раскопки на месте обнаружения захоронения в Дагестане. Видео © Mash
Учёные считают, что перед ними традиционное захоронение, так как позы естественны именно для ритуального погребения. Судя по видео, на месте собираются туристы, желающие взглянуть на раскопки. Сейчас останки аккуратно извлекают из-под толщи грунта археологи.
Раскопки на месте обнаружения захоронения в Дагестане. Фото © Mash
Ранее в Великом Новгороде нашли редкую монету X века — сребреник князя Владимира Святославича, крестившего Русь. По словам археологов, она выпускалась недолго и чаще всего встречается на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств.