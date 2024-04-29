Раскрыта тайна затонувшего корабля "Грибсхунден" датского короля Иоганна

Исследователям удалось найти древние артефакты, находящиеся на датском боевом корабле "Грибсхунден", который покоился в морской пучине с тех пор, как после пожара затонул в 1495 году неподалёку от берегов Швеции. На судне находилось около сотни немецких наёмников. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на отчёт шведских археологов.

"Затонувший корабль, полный немецких наёмников, раскрыл тайну. В ходе исследования на месте древнего кораблекрушения были обнаружены новые артефакты", — сказано в тексте публикации.

Сам "Грибсхунден" был найден дайверами-любителями ещё в 1970-х годах, однако лишь к 2002 году учёным удалось понять, что это за судно. Этот корабль являлся флагманом датского короля Иоганна (1455–1513) и предметом гордости военно-морского флота и всего королевства. В 1495 году Иоганн приказал сосредоточить военный флот у шведского города Кальмар, но во время пути "Грибсхунден" загорелся и пошёл ко дну.

"Многие из 150 членов экипажа, в том числе около сотни немецких наёмников, погибли ужасной смертью, когда корабль затонул в Балтийском море у берегов Швеции", — рассказывает Berliner Morgenpost.

Лишь двадцать лет назад археологи поняли, насколько велико научное значение "Грибсхундена", который бороздил просторы морей и океанов в эпоху Великих географических открытий.

Археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Сёдертёрна посвятили своё последнее исследование раскрытию новых деталей о затонувшем корабле. В этом им помогли передовые 3D- и фототехнологии, позволившие специалистам идентифицировать сохранившиеся элементы деревянной защитной конструкции, находящиеся на морском дне. Это помогло узнать много нового о конструкции кораблей, на которых великие мореплаватели Христофор Колумб и Васко да Гама ходили в Америку и Индию.

Помимо всего прочего, исследователи обнаружили под водой сундук с военным снаряжением, которое предназначалось для немецких наёмников. Внутрь, по всей видимости, укладывались пушечные ядра и принадлежности для оружия. Авторы издания заявляют, что все эти исследования приближают старт грандиозного проекта по полной реконструкции "Грибсхундена".