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27 апреля, 20:10

Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", убившего открывших его гроб археологов

DM: Открывшие гроб Тутанхамона археологи погибли от радиационного отравления

Открывшие гроб Тутанхамона археологи погибли от радиационного отравления, показало исследование. Обложка © Pixabay / ArtWithTammy

Открывшие гроб Тутанхамона археологи погибли от радиационного отравления, показало исследование. Обложка © Pixabay / ArtWithTammy

Открывшие гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году археологи погибли из-за радиационного заражения. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование учёного Росса Феллоуза сообщает Daily Mail.

В материале утверждается, что захоронение действительно было "проклято". Однако у этого явления, как оказалось, есть вполне разумное объяснение, без мистических гипотез.

"Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. Life.ru) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище", — сказано в статье.

Помимо того, было установлено, что высокий радиационный фон присутствует и на территории других древнеегипетских объектов. Среди них несколько подземных гробниц в Саккаре, два места в Гизе и руины гробниц Древнего царства.

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Ранее Life.ru писал о другой версии "проклятия гробницы Тутанхамона". По мнению некоторых учёных, многие первооткрыватели скончались из-за "пещерной болезни", вызванной грибками Aspergillus.

Алексей Соловьёв
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