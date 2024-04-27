Раскрыта тайна "проклятия Тутанхамона", убившего открывших его гроб археологов

Открывшие гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году археологи погибли из-за радиационного заражения. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование учёного Росса Феллоуза сообщает Daily Mail.

В материале утверждается, что захоронение действительно было "проклято". Однако у этого явления, как оказалось, есть вполне разумное объяснение, без мистических гипотез.

"Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. Life.ru) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище", — сказано в статье.

Помимо того, было установлено, что высокий радиационный фон присутствует и на территории других древнеегипетских объектов. Среди них несколько подземных гробниц в Саккаре, два места в Гизе и руины гробниц Древнего царства.