Вышел из тюрьмы и снова убил: Ухажёр с сайта знакомств оказался маньяком с судимостью

Ухажёр из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. По данным SHOT, маньяк так хорошо подчистил все следы, что поймать его смогли лишь спустя полгода.

Александр М. познакомился с замужней кладовщицей Ольгой в Интернете прошлым летом. Они стали часто проводить время вместе, несмотря на разницу в возрасте — женщина была старше на 17 лет. Супруг Ольги был в курсе и их общению не препятствовал — у пары были свободные отношения.

Подозреваемый в жестоком убийстве москвички Александр М. Фото © SHOT

В ноябре Александр пригласил Ольгу отдохнуть на даче в Новой Москве. Муж отпустил, но попросил не ночевать там, а вернуться домой. Когда ночью женщина дома не появилась, супруг разволновался и созвонился с её ухажёром, но тот заявил, что Ольга якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Вскоре женщину объявили в розыск. Дачу в СНТ "Искра" обыскали, но никаких улик не обнаружили.

Спустя полгода следователи снова нагрянули к Александру и на этот раз его задержали. Он во всём признался: рассказал, что задушил Ольгу, закопал тело максимально глубоко, а потом стёр отовсюду отпечатки пальцев. Мужчина оказался опытным убийцей. В 2006 году он зарезал трёх человек, в том числе женщину с ребёнком. Злодея посадили на 18 лет и выпустили только весной 2023 года, но продержался на свободе маньяк недолго.