Жительницу Астрахани на свидании убил и расчленил поклонник с сайта знакомств
В Астрахани рецидивист расправился с женщиной во время свидания
В Астрахани пропала 46-летняя женщина после свидания. Оказалось, что с ней расправился местный житель, ранее имевший судимость за убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
Тревогу забила дочь пропавшей и обратилась в полицию. Причём у правоохранителей были все основания полагать, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Они выяснили, что вечером 5 февраля погибшая покинула свою квартиру на улице Ширяева в Советском районе города, после чего связь с ней оборвалась. В итоге оказалось, что в её исчезновении замешан местный житель, имеющий судимость за убийство.
По данным следствия, подозреваемый нашёл "жертву" на сайте знакомств, чтобы изнасиловать её и убить. В день икс он пригласил её к себе домой, где женщина узнала о его судимости за совершённое в прошлом убийство. В итоге между ними произошёл конфликт, в ходе которого нападавший ударил гостью ножом в шею. Он попытался замести следы и спрятал тело в мусорном баке. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит новый срок.
Ранее сегодня Life.ru сообщал о том, что в Дагестане разыскивают 22-летнюю студентку ростовского юридического вуза Анну Цомартову, пропавшую в Каспийске после соревнований по тайскому боксу. Первой запереживала мама спортсменки. Известно, что девушка проиграла состязание, что очень её расстроило. Спортсменка вышла из дома, никому не сказав, куда отправляется. Телефон с собой она тоже не взяла.
Shutterstock / Alexander Manzyuk