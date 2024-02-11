Жительницу Астрахани на свидании убил и расчленил поклонник с сайта знакомств

В Астрахани пропала 46-летняя женщина после свидания. Оказалось, что с ней расправился местный житель, ранее имевший судимость за убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Тревогу забила дочь пропавшей и обратилась в полицию. Причём у правоохранителей были все основания полагать, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Они выяснили, что вечером 5 февраля погибшая покинула свою квартиру на улице Ширяева в Советском районе города, после чего связь с ней оборвалась. В итоге оказалось, что в её исчезновении замешан местный житель, имеющий судимость за убийство.

По данным следствия, подозреваемый нашёл "жертву" на сайте знакомств, чтобы изнасиловать её и убить. В день икс он пригласил её к себе домой, где женщина узнала о его судимости за совершённое в прошлом убийство. В итоге между ними произошёл конфликт, в ходе которого нападавший ударил гостью ножом в шею. Он попытался замести следы и спрятал тело в мусорном баке. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит новый срок.