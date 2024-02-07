Найден угнанный"мерседес" убитой в Подмосковье владелицы завода
SHOT: Угнанное авто убитой владелицы завода в Подмосковье нашли в Звенигороде
Угнанный "мерседес" убитой в Подмосковье бизнесвумен, владелицы ТИАЛ Светланы Филанович. Обложка © Telegram / SHOT
Угнанный автомобиль застреленной в Подмосковье 64-летней бизнесвумен Светланы Филанович — владелицы завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) — нашли в 37 километрах от места убийства. Об этом сообщает SHOT.
Машину убитой женщины нашли в 37 километрах от места преступления. Видео © Telegram / SHOT
Как отмечает телеграм-канал, злоумышленники с особой жестокостью расправились с тремя подругами-пенсионерками в деревне Свитино, расположенной недалеко от Наро-Фоминска. В саму Светлану выстрелили восемь раз — в грудь, живот и спину. В 67-летнюю Наталью К. и её сестру-близняшку Ирину Х. преступники стреляли трижды. После расправы неизвестные скрылись на "мерседесе" Филанович. Машину нашли на стоянке в микрорайоне Пронино Звенигорода, что примерно в 37 километрах от места преступления.
Преступников всё ещё разыскивают оперативники, возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Незаконное ношение оружия".
Напомним, страшная расправа произошла 5 февраля в доме предпринимательницы, тела убитых женщин всё это время лежали в подвале, накрытые пакетами. По предварительным данным, в убийстве подозревается знакомый женщин.