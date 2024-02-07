Найден угнанный"мерседес" убитой в Подмосковье владелицы завода

Как отмечает телеграм-канал, злоумышленники с особой жестокостью расправились с тремя подругами-пенсионерками в деревне Свитино, расположенной недалеко от Наро-Фоминска. В саму Светлану выстрелили восемь раз — в грудь, живот и спину. В 67-летнюю Наталью К. и её сестру-близняшку Ирину Х. преступники стреляли трижды. После расправы неизвестные скрылись на "мерседесе" Филанович. Машину нашли на стоянке в микрорайоне Пронино Звенигорода, что примерно в 37 километрах от места преступления.