Врач рассказал, как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией
Психиатр Вилков: Брюс Уиллис может перестать узнавать самого себя
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Состояние Брюса Уиллиса ухудшается, лобно-височная деменция прогрессирует, скоро он не сможет узнавать не только своих близких, но и, возможно, самого себя. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал "Вечерней Москве", сколько ещё может прожить голливудский актёр с этим диагнозом.
При деменции страдает кратковременная и долговременная память. Со временем симптомы усилятся и начнётся слабоумие. В этот момент окончательно прекратится двигательная активность, а в таком состоянии длительность жизни больше зависит от качества ухода за актёром, объяснил специалист.
"В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций, продолжительность жизни зависит от получаемой медицинской помощи. Но даже если человек получает её в максимальном объёме, нельзя исключать, что возможен высокий риск осложнений от сопутствующих заболеваний", — дополнил Вилков.
В таком состоянии пациент может прожить от нескольких месяцев до нескольких лет, но не более, подчеркнул психиатр.
Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актёр завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Его состояние, судя по всему, не самое лучшее: артист перестал узнавать Деми Мур, а также писать и говорить. Несмотря на постоянно прогрессирующее и неизлечимое заболевание, Уиллис, по словам его жены Эммы Хеминг, продолжает радоваться жизни. Кстати, недавно актёр всё же появился на людях и даже показал что-то вроде улыбки.