Врач рассказал, как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается, лобно-височная деменция прогрессирует, скоро он не сможет узнавать не только своих близких, но и, возможно, самого себя. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал "Вечерней Москве", сколько ещё может прожить голливудский актёр с этим диагнозом.

При деменции страдает кратковременная и долговременная память. Со временем симптомы усилятся и начнётся слабоумие. В этот момент окончательно прекратится двигательная активность, а в таком состоянии длительность жизни больше зависит от качества ухода за актёром, объяснил специалист.

"В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций, продолжительность жизни зависит от получаемой медицинской помощи. Но даже если человек получает её в максимальном объёме, нельзя исключать, что возможен высокий риск осложнений от сопутствующих заболеваний", — дополнил Вилков.