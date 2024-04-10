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10 апреля, 18:20

Тускнеющий от деменции Брюс Уиллис впервые за долгое время показался на публике

The Mirror: Брюса Уиллиса заметили на прогулке в районе Шерман-Окс в Калифорнии

Актёр Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Актёр Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг. Фото © Shutterstock / FOTODOM

69-летняя звезда голливудских фильмов Брюс Уиллис, который в последние годы борется с прогрессирующей деменцией, впервые за долгое время был замечен на публике. Об этом пишет The Mirror.

Актёра заметили после прогулки с помощником в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Уиллис располагался на пассажирском сиденье машины, за рулём которой находился его ассистент. Кинозвезда была одета в тёмно-синий свитер и красную футболку. Авторы материала посчитали, что актёр пребывает в бодром расположении духа. В один момент, попавший в объектив камеры, на его лице даже промелькнуло подобие улыбки.

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Несмотря на лобно-височную деменцию, звезда фильмов "Крепкий орешек", "Шестое чувство" и "Криминальное чтиво" Брюс Уиллис продолжает получать от жизни удовольствие, о чём ранее сообщала его супруга Эмма Хеминг. В одной из социальных сетей она опровергла громкие заголовки американских СМИ о том, что в жизни актёра больше нет никакой радости.

Владимир Озеров
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