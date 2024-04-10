Тускнеющий от деменции Брюс Уиллис впервые за долгое время показался на публике
The Mirror: Брюса Уиллиса заметили на прогулке в районе Шерман-Окс в Калифорнии
Актёр Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг. Фото © Shutterstock / FOTODOM
69-летняя звезда голливудских фильмов Брюс Уиллис, который в последние годы борется с прогрессирующей деменцией, впервые за долгое время был замечен на публике. Об этом пишет The Mirror.
Актёра заметили после прогулки с помощником в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Уиллис располагался на пассажирском сиденье машины, за рулём которой находился его ассистент. Кинозвезда была одета в тёмно-синий свитер и красную футболку. Авторы материала посчитали, что актёр пребывает в бодром расположении духа. В один момент, попавший в объектив камеры, на его лице даже промелькнуло подобие улыбки.
Несмотря на лобно-височную деменцию, звезда фильмов "Крепкий орешек", "Шестое чувство" и "Криминальное чтиво" Брюс Уиллис продолжает получать от жизни удовольствие, о чём ранее сообщала его супруга Эмма Хеминг. В одной из социальных сетей она опровергла громкие заголовки американских СМИ о том, что в жизни актёра больше нет никакой радости.