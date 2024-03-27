Вопрос о деменции у Байдена "невероятно оскорбил" пресс-секретаря Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер возмутилась вопросом о деменции у Байдена
81-летний президент США Джо Байден утверждает, что не страдает деменцией, но врачи думают иначе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возмутилась вопросом журналиста о состоянии здоровья действующего американского лидера Джо Байдена. Так, во время интервью для радиостанции Wbt корреспондент спросил, страдает ли хозяин Белого дома деменцией, но ответа он так и не получил.
"Я даже не могу поверить, что вы задаёте мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", — заявила Жан-Пьер, после чего принялась расхваливать Байдена.
Закончив петь хвалебные оды Байдену, его пресс-секретарь пожелала журналисту хорошего дня и бросила трубку. В ответ на это ведущий рассмеялся.
Недавно Байден прошёл ежегодный медосмотр. По его итогам терапевт Кевин О'Коннор заявил, что глава Белого дома страдает несколькими заболеваниями, но он всё ещё способен исполнять свои обязанности. При этом всё больше высококвалифицированных специалистов замечают признаки деменции у президента США.