Вопрос о деменции у Байдена "невероятно оскорбил" пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возмутилась вопросом журналиста о состоянии здоровья действующего американского лидера Джо Байдена. Так, во время интервью для радиостанции Wbt корреспондент спросил, страдает ли хозяин Белого дома деменцией, но ответа он так и не получил.

"Я даже не могу поверить, что вы задаёте мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос", — заявила Жан-Пьер, после чего принялась расхваливать Байдена.